Политолог: О разрыве экономических отношений с РФ в Киеве вспомнили под выборы

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН напомнил, что разрывом экономического сотрудничества Киев грозит Москве уже не первый год. Заявление Гройсмана с большой долей вероятности появилось в преддверии выборов президента, которые пройдут в Украине в 2019 году.

«О разрыве отношений с Россией мы слышим с самого Майдана. У них же выборы на горизонте замаячили, и кто-то считает, что разыгрывать подобную карту, говоря о разрыве экономического сотрудничества с Россией, стоит. Хотя, судя по вчерашнему выступлению Луценко и Нади Савченко, люди скорее проголосовали бы за Савченко, которая пообещала разбомбить Верховную раду , чем за тех, кто согласен разрывать отношения с Россией», — заметил политолог.

Накануне в Верховной раде Украины произошёл инцидент. Депутат Надежда Савченко пронесла в парламент огнестрельное оружие, а также предположительно несколько гранат. В намерении совершить теракт её заподозрил генпрокурор Юрий Луценко. Он заявил о неких «неопровержимых доказательствах» и обещал арестовать депутата, лишив неприкосновенности. Напомним, что сама Савченко подтвердила ношение пистолета, который, по её словам, является наградным оружием, однако сообщения про гранаты оставила без комментариев. В этот же день депутат на брифинге заявила о причастности верхушки нынешней власти Киева к событиям на Майдане.

Тем не менее, если планы Гройсмана будут осуществлены и Киев окончательно порвёт экономическое сотрудничество с Москвой, долго Украина не протянет, заметил Дудчак.

«Уже всё, что могли, они попытались разрушить. Нет, конечно, ещё можно окончательно перекрыть дороги, автомобильное сообщение, железнодорожное, прекратить покупать нефть, дизельное топливо. Газ же они уже не покупают, как они говорят. Такая болтовня уже даже не забавляет. Потому что, если бы экономическое сотрудничество было прекращено, Украина сложилась бы, как карточный домик», — подытожил собеседник НСН.

Напомним, что программа экономического сотрудничества между Россией и Украиной, принятая в 2011 году, рассчитана до 2020 года. Она предусматривает углубление режима свободной торговли между странами, взаимную защиту инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, а также обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.