Ещё
В Киеве полиция ограничила доступ в посольство России
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Киеве полиция ограничила доступ в посольство России
РИА Новости
18 марта 2018
Фото:
РИА Новости
Комментарии
РИА Новости
.
МВД
: Ограничен доступ на участок для голосования в посольстве
РФ
в Киеве, за исключением лиц с дипстатусом, Нацполиция, Нацгвардия обеспечивают охрану
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
ВИДЖЕТ
РИА Новости: последние новости
Савченко грубо потроллила депутатов "взрывом" Рады
Мнение: теперь Раде остается только признать Россию несуществующей
Савченко заявила, что в администрации Порошенко планировали ее убить
Ещё 48 источников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза
102
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»
84
Трамп все-таки поздравил Путина
136
Посол РФ вызван в МИД Чехии
128
Пригожин обрушился на Макаревича
131
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика
Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска
Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество
Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика
Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика
Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество
Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия
США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика
Выборы 2018
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение