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В Киеве полиция ограничила доступ в посольство России
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В Киеве полиция ограничила доступ в посольство России 

РИА Новости 18 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИА Новости. МВД: Ограничен доступ на участок для голосования в посольстве РФ в Киеве, за исключением лиц с дипстатусом, Нацполиция, Нацгвардия обеспечивают охрану
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