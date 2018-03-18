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Украинские силовики заблокировали вход на избирательные участки для граждан России
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Украинские силовики заблокировали вход на избирательные участки для граждан России 

Rambler News Service 18 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Правоохранительные органы Украины блокируют вход для российских граждан на избирательные участки в посольстве и консульствах России в Киеве, Одессе, Харькове и Львове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.
«В регионах ситуация не изменилась: украинские силовики сохраняют оцепление зданий диппредставительств РФ и не пускают граждан России на участки для голосования», — сообщили в посольстве, уточнив, что сотрудники консульств проголосовать смогли.
В посольстве отметили, что силовики также не подпускают к российским дипломатическим представительствам и украинских националистов.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook о том, что граждане России не смогут проголосовать на президентских выборах 18 марта на территории Украины.
«МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины В Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах», — написал Аваков.
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