Украинские силовики заблокировали вход на избирательные участки для граждан России

Правоохранительные органы Украины блокируют вход для российских граждан на избирательные участки в посольстве и консульствах России в Киеве, Одессе, Харькове Львове , сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

«В регионах ситуация не изменилась: украинские силовики сохраняют оцепление зданий диппредставительств РФ и не пускают граждан России на участки для голосования», — сообщили в посольстве, уточнив, что сотрудники консульств проголосовать смогли.

В посольстве отметили, что силовики также не подпускают к российским дипломатическим представительствам и украинских националистов.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook о том, что граждане России не смогут проголосовать на президентских выборах 18 марта на территории Украины.