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Акцию за разрыв дипотношений с Россией устроили у консульства в Киеве
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Акцию за разрыв дипотношений с Россией устроили у консульства в Киеве 

Вести.Ru 18 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Около полусотни членов «ОУН» (запрещено в РФ), «Черного комитета» и Коалиции участников оранжевой революции проводят акцию у консульского отдела посольства РФ в Киеве. Националисты требуют разрыва дипломатических отношений с Россией. Собравшиеся принесли флаг Украины, а также несколько плакатов с лозунгами и требованиями.
Полиция с помощью металлического забора ограничила доступ к зданию посольства России. Митинг проходил без эксцессов, пока националисты не забросали здание яйцами. На месте сосредоточены 40 украинских правоохранителей.
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