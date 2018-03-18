Акцию за разрыв дипотношений с Россией устроили у консульства в Киеве

Около полусотни членов «ОУН» (запрещено в РФ ), «Черного комитета» и Коалиции участников оранжевой революции проводят акцию у консульского отдела посольства РФ в Киеве. Националисты требуют разрыва дипломатических отношений с Россией. Собравшиеся принесли флаг Украины , а также несколько плакатов с лозунгами и требованиями. Полиция с помощью металлического забора ограничила доступ к зданию посольства России. Митинг проходил без эксцессов, пока националисты не забросали здание яйцами. На месте сосредоточены 40 украинских правоохранителей.