Опрос: Тимошенко закрепляет лидерство в электоральных настроениях украинцев

КИЕВ, 16 марта. / ТАСС /. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и ее партия прочно удерживает лидерство в электоральных настроениях на Украине . К такому выводы пришли украинские политологи, представляя в пятницу на пресс-конференции в Киеве результаты последнего опроса социологической службы «Рейтинг».

Согласно полученным данным, Юлия Тимошенко существенно опережает действующего президента Петра Порошенко — 18,7% и 15,6%, соответственно.

"Сейчас мы видим утверждение лидерских позиций Юлии Тимошенко в президентском рейтинге, — заявил руководитель службы Алексей Антипович. — Петр Порошенко на втором месте. Мы также видим большое количество кандидатов, которые имеют примерно одинаковые показатели".

По его словам, недовольство властью перерастает в то, что действующий президент в случае попадания во второй тур вместе с лидером «Батькивщины», выигрывает только в четырех областях страны, а во всех остальных победу одерживает Юлия Тимошенко.

Эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко со своей стороны отметил, что в опросе приняли участие 30 тыс. респондентов, что дает «четкое представление об общественных настроениях украинцев».

"С одной стороны, есть видение общественных настроений, приоритетов людей, надежд. С другой стороны, исследование дает ответ на вопрос, какие политические субъекты могли бы реализовать эти ожидания, потребности населения. И большая часть общества связывает эту реализацию именно с Юлией Тимошенко и ее политической силой", — сказал он.