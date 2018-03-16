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Опрос: Тимошенко закрепляет лидерство в электоральных настроениях украинцев
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Опрос: Тимошенко закрепляет лидерство в электоральных настроениях украинцев 

ТАСС 18 часов назад
КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и ее партия прочно удерживает лидерство в электоральных настроениях на Украине. К такому выводы пришли украинские политологи, представляя в пятницу на пресс-конференции в Киеве результаты последнего опроса социологической службы «Рейтинг».
Согласно полученным данным, Юлия Тимошенко существенно опережает действующего президента Петра Порошенко — 18,7% и 15,6%, соответственно.
"Сейчас мы видим утверждение лидерских позиций Юлии Тимошенко в президентском рейтинге, — заявил руководитель службы Алексей Антипович. — Петр Порошенко на втором месте. Мы также видим большое количество кандидатов, которые имеют примерно одинаковые показатели".
По его словам, недовольство властью перерастает в то, что действующий президент в случае попадания во второй тур вместе с лидером «Батькивщины», выигрывает только в четырех областях страны, а во всех остальных победу одерживает Юлия Тимошенко.
Эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко со своей стороны отметил, что в опросе приняли участие 30 тыс. респондентов, что дает «четкое представление об общественных настроениях украинцев».
"С одной стороны, есть видение общественных настроений, приоритетов людей, надежд. С другой стороны, исследование дает ответ на вопрос, какие политические субъекты могли бы реализовать эти ожидания, потребности населения. И большая часть общества связывает эту реализацию именно с Юлией Тимошенко и ее политической силой", — сказал он.
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