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Украинским депутатам запретили приходить в Раду с оружием
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Украинским депутатам запретили приходить в Раду с оружием 

BFM.RU 14 часов назад
Фото: Вести.Ru
Депутатов Верховной рады обяжут сдавать оружие при входе в здание парламента. Об этом сообщил член регламентного комитета Владимир Арешонков после встречи со спикером парламента Андреем Парубием, передает ТАСС.
«Народные депутаты могут проносить оружие в сессионный зал, — признал он. — Я абсолютно уверен, что они все адекватные люди, получили оружие законным способом. Но нужно учитывать разные настроения, в том числе психологические моменты». По словам Арешонкова, сейчас при входе в парламент депутаты обязаны проходить через металлодетектор. Однако даже при его срабатывании на что-то металлическое, в том числе и на оружие, они не обязаны показывать охранникам, что приносят.
«Мы будем вносить изменения, чтобы депутаты сдавали вещи, которые приносят в Верховную раду, чтобы избегать возможности использования оружия», — сказал член регламентного комитета, напомнив, что ранее в сессионный зал депутаты уже проносили дымовые шашки.
Накануне депутат Верховной рады Надежда Савченко призналась, что пришла в зал заседаний с наградным оружием. «У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий (спикер Рады) после моего возвращения. И это оружие я имею право носить как офицер. Я знаю, где и куда его носить», — заявила она.
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