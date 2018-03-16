Украинским депутатам запретили приходить в Раду с оружием

Депутатов Верховной рады обяжут сдавать оружие при входе в здание парламента. Об этом сообщил член регламентного комитета Владимир Арешонков после встречи со спикером парламента Андреем Парубием, передает ТАСС.

«Народные депутаты могут проносить оружие в сессионный зал, — признал он. — Я абсолютно уверен, что они все адекватные люди, получили оружие законным способом. Но нужно учитывать разные настроения, в том числе психологические моменты». По словам Арешонкова, сейчас при входе в парламент депутаты обязаны проходить через металлодетектор. Однако даже при его срабатывании на что-то металлическое, в том числе и на оружие, они не обязаны показывать охранникам, что приносят.

«Мы будем вносить изменения, чтобы депутаты сдавали вещи, которые приносят в Верховную раду, чтобы избегать возможности использования оружия», — сказал член регламентного комитета, напомнив, что ранее в сессионный зал депутаты уже проносили дымовые шашки.