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Порошенко запускает новую операцию в Донбассе
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Порошенко объявил об «операции объединенных сил» в Донбассе 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу заявил, что назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил в Донбассе.
Глава государства напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому формат "антитеррористической операции" в регионе будет изменен на "операцию Объединенных сил".
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"Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на командующего Объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Глава государства заявил, что поставил перед командующим задачу укрепить вооруженные силы настолько, "чтобы они были не только обороноспособны, но и способны освободить оккупированные территории".
Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.
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