Порошенко запускает новую операцию в Донбассе

Порошенко объявил об «операции объединенных сил» в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу заявил, что назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил в Донбассе.

Глава государства напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому формат "антитеррористической операции" в регионе будет изменен на "операцию Объединенных сил".

"Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на командующего Объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства заявил, что поставил перед командующим задачу укрепить вооруженные силы настолько, "чтобы они были не только обороноспособны, но и способны освободить оккупированные территории".