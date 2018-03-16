Последняя Надежда Украины

Что верно, то верно. В феномене Савченко, даже не в феномене, а во всей этой истории, которая развернулась в последние несколько дней на медиа-просторах Украины России , — очень много зубоскальства, глубокомысленной аналитики, политического сочувствия Савченко, предполагаемых прогнозов — посадят или нет, но совсем отсутствует (или почти отсутствует, во всяком случае я не нашел) один важный момент — моральный аспект всей этой истории.

Ведь ни у кого уже не вызывает сомнения, да и сама Савченко это подтверждает, что она была готова произвести всё это приписываемое ей генеральным прокурором Украины Юрия Луценко кровавое побоище — взорвать купол Рады, а после его обрушения добивать из автоматов, тех кто выживет…

Да что там планы. В тот же день, сразу после допроса в СБУ , Савченко пришла в украинский парламент с женской сумкой, в которой ее коллеги заметили три боевые гранаты. Они ее вывели из зала, поскольку Савченко реально стала опасной для окружающих. И вот теперь она — герой политических блокбастеров, последняя Надежда Украины выйти из чудовищного постмайданного морока? Да, полно, это ли не безумие, так думать и так рассуждать?

Конечно, украинские депутаты продажны и бессовестны, это бесспорно. Многие из них пришли в парламент страны практически с Майдана, где некоторые расстреливали не только врагов, но в провокационных целях и своих сторонников, прячась за окнами гостиницы «Украина» и консерватории. В каждой, подчеркиваю, в каждой фракции парламента есть командиры и бойцы, мало отличимые от головорезов, пришедшие в парламент по партийной квоте из окопов антитеррористической операции, то есть с полей гражданской войны. И стоимость человеческой жизни для этих людей так же ничтожна, как и для Савченко в одночасье ставшей «минометчицей». А другие, то есть не воевавшие в Донбассе депутаты, пользуясь властью данной им народом (о нем давно забыли) довели до ручки страну, продавали свои голоса, получая сотни тысяч долларов через доверенных лиц президента за назначения руководителей спецслужб и за принятие законов, разоряющих простых людей. В результате почти все депутаты, даже бывшие до этого парламента безработными, вроде Мосийчука, стали миллионерами и владельцами многочисленных объектов недвижимости. То есть мораль и совесть в этом зале заседаний ныне отсутствует напрочь. Всё это так.

Но почему и в самой Украине и вне ее так много простых людей, журналистов, блогеров, политологов, экспертов, которые с большим внутренним воодушевлением приняли кровавые планы Савченко без суда и следствия убивать и расстреливать парламентариев Украины? Или скажем так, не осуждают это? Я не про тех, кто находится на содержании администрации президента Петра Порошенко и априори против всех его врагов и противников, в галере которых Савченко занимает весьма скромное место. Нет, я о тех, кто его критикует, кто не согласен с режимом? То есть, получается, если мы (и я в том числе) критикуем режим, то безропотно принимаем в свои ряды потенциальную убийцу Савченко?

Игоря Корнелюка и И почему, кстати, потенциальную? Если помните, осудили-то ее за участие в расстреле корреспондентов ВГТРК Антона Волошина . Виновной себя в том преступлении Савченко не признала. И некоторые сомнения лично у меня в ее виновности еще сохранялись. Но ровно до вчерашнего дня. А теперь таких сомнений нет.

И вот теперь этого человека, собирающегося расстреливать без суда и следствия четыре сотни человек в главном здании страны, мы своей в лучшем случае бесстрастностью, а в худшем — сочувствием почему-то поддерживаем. Почему?

С Савченко все понятно. Она воспитана в том времени и в той обстановке, когда человеческая жизнь ничтожна, когда можно между завтраком и обедом, выполняя функции наводчика артиллеристский орудий, указать целью колонну, состоящую из мирных граждан, и при этом ни на гран не потерять аппетита. Что касается убеждений, то тут тоже все ясно. Вчера она воевала на стороне одной силы, которую считала добром, сегодня считает ее злом и готова расстреливать из минометов и автоматов… Завтра будет что-то еще. Разбираться, рефлексировать по этому поводу она не будет. Не умеет или не научили, то есть не воспитали в семье и школе…

Заседание Верховной рады Украины

С властью тоже все ясно. Этот режим пришел к власти по трупам. По ним, видимо, и уйдет. Все, что они сделали с той же Савченко — организовав ей подпольную военизированную организацию, с тем, чтобы ее подставить и вывести не важно с какими целями из политической жизни, конечно, характеризует их как безумных подонков. Гранаты в сумочке Савченко появились, думаю, из той первой партии оружия, которую завез ее подельник Рубан в ноябре прошлого года. То есть завоз оружия был инициирован оплачен и проведен под контролем СБУ и генпрокуратуры . И Савченко, в общем-то человек не вполне адекватный, могла их, эти гранаты, не дожидаясь «обрушения купола», применить в том же зале заседаний или где-нибудь еще в другом месте, где обнаружились бы ее сегодняшние враги. Во всяком случае, исключить такую возможность нельзя.

А вложили ей в руки эти гранаты генпрокурор Луценко и глава СБУ Грицак… Не сами, а через своих подельников, конечно. И, кстати, все еще может быть. Кто их, эти гранаты, считал и сколько их у мирно живущей на Троещине в Киеве Савченко спрятано под кроватью?

Что касается украинского населения, то это вообще — печальный случай. Во-первых, людей в очередной раз в 2014 году обманули. Они свергли одну ненавистную им власть, пройдя при этом через кровь и огонь, а им навязали, подложили и подставили с помощью политтехнологий и зарубежных денег новую — еще более продажную и еще более преступную. При этом с тех пор по городам и весям Украины в течение четырех лет носятся атошники, дружинники, добробатовцы, радикалы и националисты, бряцающие оружием и всей своей жизнью доказывающие, что тот, кто смел, тот и съел. Ну, в том смысле, у кого наган в кармане, у того и права.

А еще люди настолько набычились на власть, что в некоторых случаях отбивают явных хулиганов и преступников у полиции. Потому что считают нынешнюю полицию еще большими хулиганами и еще большими преступниками. И это все произошло на наших глазах. Им каждый день через телеящик вдалбливают противоестественную вражду ко всему российскому и русскому. И на фоне ненависти к собственной власти, ненависть к российскому делает их ненавистниками в квадрате.

А что же происходит со всеми остальными, нами, журналистами, экспертами, аналитиками? Почему мы-то так легко принимаем без особого осуждения последнюю Надежду Украины — Савченко с ее безумными кровавыми планами? Да потому что и сами мы плоть от плоти и этого народа, и этой власти, и этой Савченко. Говорим много, осуждаем по привычке, считаем, что враг моего врага, мой друг.

И вот уже Савченко вроде как не просто последняя Надежда Украины, а как будто бы даже Жанна д'Арк нашего времени. СА если бы это была не провокация, если бы у нее всё получилось и если бы она в результате захватила власть и нашла еще пару тысяч таких же безумцев? Что тогда?

Скажите, сколько еще было бы расстрелянных, взорванных и растерзанных толпой?