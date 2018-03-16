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Климкин попросил глав МВД и СБУ следить за ситуацией в Закарпатье
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Климкин попросил глав МВД и СБУ следить за ситуацией в Закарпатье 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что попросил министра внутренних дел Арсена Авакова и главу Службы безопасности Василия Грицака следить за ситуацией в Закарпатской области в связи с поджогами офиса Союза закарпатских венгров.
Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. Полиция возбудила дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.
"Я попросил и министра внутренних дел, и председателя Службы безопасности следить за этой ситуацией", — цитирует Климкина агентство УНИАН. Он также отметил, что Украина должна заботиться о венгерской общине в Закарпатской области.
Ранее министерство иностранных дел и торговли Венгрии призывало ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область из-за нападения на штаб-квартиру партии «Общество венгерской культуры Закарпатья» в украинском Ужгороде.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.
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