Климкин попросил глав МВД и СБУ следить за ситуацией в Закарпатье

Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. Полиция возбудила дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

"Я попросил и министра внутренних дел, и председателя Службы безопасности следить за этой ситуацией", — цитирует Климкина агентство УНИАН . Он также отметил, что Украина должна заботиться о венгерской общине в Закарпатской области.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.