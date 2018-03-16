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На уик-энд заанонсированы вооруженные провокации в Закарпатье
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На уик-энд заанонсированы вооруженные провокации в Закарпатье 

Украина.ру 20 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Информатор».
«По информации инсайдера [в СБУ], для провокаций собирают молодых людей спортивной формы по всем регионам Украины, которых автобусами и автомобилями отправляют на Закарпатье. По состоянию на вчерашний вечер сотрудники СБУ не впустили в область около десяти транспортных средств с молодчиками. При проверке у многих из них были обнаружены запрещенные предметы: биты, кастеты, балаклавы и ножи», — говорится в сообщении.
Как сообщил источник издания в спецслужбе, молодежь направляют в Закарпатье для участии в провокациях во время торжественных мероприятий, приуроченных к 79-ой годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины.
«По информации источника, вооруженные молодчики под видом украинских националистов могут совершить нападение на генконсульство Венгрии в Ужгороде», — сообщает издание.
Также возможны нападения на венгров в Закарпатье, а также разжигание ненависти между венграми и украинцами.
15 марта 1939 года Закарпатье объявило о своей независимости от Чехо-Словацкой республики. Провозглашение независимости Карпатской Украины состоялось в Хусте. При этом ее лидер Августин Волошин накануне обращался с просьбой о взятии под протекторат к главе Германии Адольфу Гитлеру. Немцы посоветовали не противиться вхождению Закарпатья в состав Венгрии. На следующий день после провозглашения независимости в Хуст вошли венгерские войска, которые ликвидировали новосозданное государства. Всю территорию Закарпатья венгры взяли под свой контроль 18 марта.
Данная дата вызывает бурную реакцию у украинских националистов, которые считают, что Венгрия имеет планы на эту часть Украины.
Консульство Венгрии уже предупредило граждан своей страны о нежелательности поездок в Закарпатье в эти дни.
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