Корнейчук: У Порошенко готовят спецоперацию «Великая Зрада»

У Порошенко продолжают пиар-спецоперацию по подготовке общества к «Великой Зраде» с миротворцами. А для этого, как известно, надо имитировать борьбу с Путиным. Можно сказать, облить Порошенко с ног до головы пальмовым маслом «антипутинизма».

Помимо путинских «террористов» вроде Рубана-Савченко, Банковая готовится «прикрутить экономические гайки» Путину. А то он как-то расслабился, «жирует» на долларах от Украины

Известный винницкий экономист и премьер Гройсман грозно заявил: правительство готово разорвать программу экономического сотрудничества с Россией . Понятно, что никакого экономического сотрудничества с 2014-го нет.

Зато как звучит для патриотов: «Разорвать!». И Гройсман так еще важно добавил: «Россия должна платить высокую цену за агрессию!».

Польши. В общем, тот же цирк, как и «Мы два года не покупаем российский газ!». Который реально берем из транзитной «трубы», компенсируя все тем же российским газом на выходе из Словакии

Хотя, стоит ли смеяться? Для «патриотов» подобный бред «прокатывает» с 2014-го…