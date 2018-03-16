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Корнейчук: У Порошенко готовят спецоперацию «Великая Зрада»
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Корнейчук: У Порошенко готовят спецоперацию «Великая Зрада» 

Украина.ру 20 часов назад
Фото: Украина.ру
У Порошенко продолжают пиар-спецоперацию по подготовке общества к «Великой Зраде» с миротворцами. А для этого, как известно, надо имитировать борьбу с Путиным. Можно сказать, облить Порошенко с ног до головы пальмовым маслом «антипутинизма».
Помимо путинских «террористов» вроде Рубана-Савченко, Банковая готовится «прикрутить экономические гайки» Путину. А то он как-то расслабился, «жирует» на долларах от Украины.
Известный винницкий экономист и премьер Гройсман грозно заявил: правительство готово разорвать программу экономического сотрудничества с Россией. Понятно, что никакого экономического сотрудничества с 2014-го нет.
Зато как звучит для патриотов: «Разорвать!». И Гройсман так еще важно добавил: «Россия должна платить высокую цену за агрессию!».
В общем, тот же цирк, как и «Мы два года не покупаем российский газ!». Который реально берем из транзитной «трубы», компенсируя все тем же российским газом на выходе из Словакии и Польши.
Хотя, стоит ли смеяться? Для «патриотов» подобный бред «прокатывает» с 2014-го…
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