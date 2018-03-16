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Порошенко прибыл в Донбассе
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Порошенко посетил подконтрольные Киеву населённые пункты в Донбассе 

RT на русском 20 часов назад
Фото: Twitter
Украинский лидер Пётр Порошенко посетил два подконтрольных Киеву населённых пункта в Донбассе, рассказал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
«Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое в Луганской области, где построен контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения», — говорится в сообщении. Ранее Порошенко обсудил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем планы по введению миротворческого контингента организации в Донбасс.
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