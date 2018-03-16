Порошенко прибыл в Донбассе

Президент відвідав визволену Катеринівку і Золоте на Луганщині, де збудовано контрольно пропускний пункт через лінію зіткнення, але його роботу заблокували постійними обстрілами російські окупанти. pic.twitter.com/qfuMcF4g3d— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 16 марта 2018 г.