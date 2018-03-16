Порошенко прибыл в Донбассе

Украинский лидер Пётр Порошенко посетил два подконтрольных Киеву населённых пункта в Донбассе, рассказал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
Президент відвідав визволену Катеринівку і Золоте на Луганщині, де збудовано контрольно пропускний пункт через лінію зіткнення, але його роботу заблокували постійними обстрілами російські окупанти. pic.twitter.com/qfuMcF4g3d— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 16 марта 2018 г.
«Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое в Луганской области, где построен контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения», — говорится в сообщении. Ранее Порошенко обсудил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем планы по введению миротворческого контингента организации в Донбасс.