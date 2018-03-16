В Украине пообещали разобраться с атлетами за участие в Универсиаде в РФ 

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинские спортсмены не поедут в Красноярск на Универсиаду-2019. Как передает «Интерфакс», министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что государство не станет финансировать спортсменов, решивших принять участие в зимней Универсиаде в Красноярске в 2019 году. «На Универсиаду в Красноярск точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким-то нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами. С чемпионатом по боксу в Сочи будем решать», — рассказал украинский министр. Напомним, ранее глава Минспорта Украины призывал украинских болельщиков отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу в России.