Ещё
В Украине пообещали разобраться с атлетами за участие в Универсиаде в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Украине пообещали разобраться с атлетами за участие в Универсиаде в РФ 

ИД «Собеседник» 21 час назад
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинские спортсмены не поедут в Красноярск на Универсиаду-2019. Как передает «Интерфакс», министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что государство не станет финансировать спортсменов, решивших принять участие в зимней Универсиаде в Красноярске в 2019 году. «На Универсиаду в Красноярск точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким-то нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами. С чемпионатом по боксу в Сочи будем решать», — рассказал украинский министр. Напомним, ранее глава Минспорта Украины призывал украинских болельщиков отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу в России.
ИД «Собеседник»: последние новости
Евросоюз продлил санкции против РФ до 15 сентября РФ высылает 23 дипломата в ответ на "провокацию" Великобритании В Германии задержали возможного организатора поставок кокаина в РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии401
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии21
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»91
Россия бьется со смертельно опасным противником431
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение