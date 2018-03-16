Искандер Хисамов: Помилование Савченко — гениальная стратегическая операция России

Об этом редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Больше всего интересен сам феномен Надежды Савченко . Человек, который написал за полгода до освобождения книжку «Сильное имя Надежда». Если бы украинские начальники ее читали, то они бы поняли, что зря занимаются ее сакрализацией и причисляют ее к лику святых. Она там прямо говорила, что во время Майдана сомневалась, ходила в гости к антимайдановцам, в Мариинский парк, а позже встречалась с ДНР-овцами. Возвращение и помилование Савченко — это гениальная стратегическая операция России за последние десятилетия. А сейчас на Украине не знают, как загнать этого джина обратно в бутылку», — заявил Хисамов.

По его мнению, перед тем, как ее посадят в тюрьму на Украине, она еще успеет сказать много такого, что повредит украинскому режиму.

«Если Савченко посадят, то вы представьте, сколько еще она скажет до этого. Конечно, действия Савченко это удар по режиму. Правда, с этого режиму всё как с гуся вода, но это уже совсем другая тема», — сказал Хисамов.