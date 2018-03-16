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«Газпром» увеличил добычу газа с начала года на 2,2% — до 109,9 млрд кубометров
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«Газпром» увеличил добычу газа с начала года на 2,2% — до 109,9 млрд кубометров 

Rambler News Service 21 час назад
«За два с половиной месяца, с 1 января по 15 марта, объем добычи составил 109,9 млрд кубометров газа — на 2,2% или на 2,3 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2018 года», — отмечает «Газпром»
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