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Украинские регионы на пороге бунта из-за льготников
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Украинские регионы на пороге бунта из-за льготников 

Украина.ру 22 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил эксперт в области транспорта Вячеслав Коновалов изданию «Голос UA».
Ранее о необходимости монетизации говорил премьер-министр Украины.
«Нужно провести верификацию льготников для введения монетизации льгот на проезд», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман на Часе вопросов к правительству, который транслировал канал «112 Украина».
Все происходит по накатанной схеме: сначала громкие обещания, а потом поиск возможностей для их внедрения в жизнь или причин, которые этому мешают.
«Мы приняли решение о монетизации, льготники должны получать возможность для бесплатного проезда», — ограничился общими фразами премьер. Он напомнил и о благой цели нововведения — «чтобы не списывали средства на льготников, надо верифицировать, а если речь идет о монетизации, чтобы люди получили те средства, которые им определили».
Расходы лягут на местные бюджеты в рамках децентрализации. А минимальная социальная норма 30 поездок позволит пользоваться льготой только 15 раз в месяц (туда и назад). Те, кому предстоит поездка с пересадкой, в самом плохом положении. А местная власть в связи с хронической нехваткой средств будет стоять перед дилеммой: закрыть очередную больницу и детский сад или обеспечить льготников.
14 марта КМУ ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта.
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