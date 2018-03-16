На Украине в 45 раз выросло количество полицейских обысков

С 2013 года на Украине в 45 раз увеличилось количество запросов на проведение обыска, поданных в суды следователями и прокурорами. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на официальную судебную статистику.

Так, если в 2012 году — время расцвета «диктатуры Януковича» в понимании современной украинской пропаганды — в суды поступило только 2645 ходатайств на осуществление обысков, то уже в 2017 году их было 118 884.

Также в 25 раз увеличилось количество ходатайств на получение временного доступа к личным вещам и документам фигурантов уголовных производств: с 10152 в 2012 году до 257 744 в прошлом.

"Примерно 85% таких ходатайств удовлетворяется судами. Очевидно, можно констатировать, что мы на верном пути построения полицейского государства", — фиксируют печальные украинские реалии авторы издания. При этом они отмечают, что многократное увеличение разрешений на указанные процессуальные действия никоим образом не отразились на показателе раскрываемости преступлений.