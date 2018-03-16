Мустафа Найем: Выборы омбудсмена прошли незаконно

«Был нарушен профильный закон об уполномоченном по правам человека, согласно которого голосование за омбудсмена должно проводиться в закрытом режиме. Кроме того, истекло время пригодности кандидатов, которые были предложены еще полгода назад. И третья норма, которая была нарушена, парижская норма ООН , по которой органы, следящие за соблюдением прав человека в стране, не могут быть политически заангажированными», — заявил депутат от фракции БПП Мустафа Найем журналистам «112 Украина » в кулуарах Верховной Рады

Он уточнил, что Людмила Денисова, которую вчера избрали на эту должность, даже не вышла из партии «Народный Фронт». По мнению депутата, «это плевок в лицо международным институтам и людям, которые работают в этой сфере».