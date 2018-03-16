Ещё
Неучастие сборной Украины в турнире по дзюдо в РФ не связано с политикой, считает Хабиров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неучастие сборной Украины в турнире по дзюдо в РФ не связано с политикой, считает Хабиров 

ТАСС 22 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Неучастие сборной Украины по дзюдо в международном турнире «Большой шлем», который пройдет в Екатеринбурге 17-18 марта, связано со спортивными вопросами, а не с политикой. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.
"К нам не поступала информация о том, что им (украинским спортсменам — прим. ТАСС) запретили выступать. Тут и другие страны, которые в более хороших отношениях с Россией, не принимают участие. Я думаю, что это связано со спортивными вопросами, со спортивными проблемами, с планами подготовки сборной команды, ну может быть с какими-то другими экономическими моментами, но никак не с политикой. В дзюдо такого не было, чтобы они (спортсмены) не принимали участие именно по политическим мотивам", — сказал Хабиров.
14 марта министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. В тексте документа, который Жданов опубликовал на своей странице в Facebook, говорится о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.
ТАСС: последние новости
Генпрокурор Украины намерен арестовать Савченко по обвинению в подготовке теракта в Раде "Нафтогаз": сумма иска Украины к РФ по активам в Крыму достигает $8 млрд Поклонская заявила, что ее обращение о расследовании преступлений Порошенко передано в СБУ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии403
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии21
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»92
Россия бьется со смертельно опасным противником433
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение