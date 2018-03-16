Неучастие сборной Украины в турнире по дзюдо в РФ не связано с политикой, считает Хабиров

Валентин Хабиров. ЕКАТЕРИНБУРГ , 16 марта. / ТАСС /. Неучастие сборной Украины по дзюдо в международном турнире «Большой шлем», который пройдет в Екатеринбурге 17-18 марта, связано со спортивными вопросами, а не с политикой. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации дзюдо России

"К нам не поступала информация о том, что им (украинским спортсменам — прим. ТАСС) запретили выступать. Тут и другие страны, которые в более хороших отношениях с Россией, не принимают участие. Я думаю, что это связано со спортивными вопросами, со спортивными проблемами, с планами подготовки сборной команды, ну может быть с какими-то другими экономическими моментами, но никак не с политикой. В дзюдо такого не было, чтобы они (спортсмены) не принимали участие именно по политическим мотивам", — сказал Хабиров.