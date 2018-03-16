МККК призвал не вести боевые действия у объектов инфраструктуры в Донбассе

Ранее компания «Вода Донбасса» заявила, что Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой около 400 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения, может прекратить работу из-за обстрелов.

"Мы очень обеспокоены возобновлением боевых действий вблизи ключевых объектов инфраструктуры — таких, как Донецкая фильтровальная станция. Мы еще раз призываем стороны конфликта воздержаться от военной активности вблизи этих объектов, которые, по нашему мнению, должны быть защищены", — сказал Богетич.

По его словам, это еще раз подтверждает, что «защищенные зоны необходимы как никогда». «Мы говорим о создании демилитаризованных зон, которые будут защищены от атак и использования в военных целях. Если территорию, например, контролирует одна из сторон и там находится водонаборная станция, то контролирующая сторона должна взять на себя обязательство не использовать местность в своих военных целях. Речь идет о небольших зонах, согласованных между сторонами и промаркированных на картах», — добавил Богетич.