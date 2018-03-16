Ещё
МККК призвал не вести боевые действия у объектов инфраструктуры в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МККК призвал не вести боевые действия у объектов инфраструктуры в Донбассе 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает стороны конфликта в Донбассе воздержаться от боевых действий вблизи объектов инфраструктуры, заявил РИА Новости пресс-секретарь МККК Миладин Богетич.
Ранее компания «Вода Донбасса» заявила, что Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой около 400 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения, может прекратить работу из-за обстрелов.
"Мы очень обеспокоены возобновлением боевых действий вблизи ключевых объектов инфраструктуры — таких, как Донецкая фильтровальная станция. Мы еще раз призываем стороны конфликта воздержаться от военной активности вблизи этих объектов, которые, по нашему мнению, должны быть защищены", — сказал Богетич.
По его словам, это еще раз подтверждает, что «защищенные зоны необходимы как никогда». «Мы говорим о создании демилитаризованных зон, которые будут защищены от атак и использования в военных целях. Если территорию, например, контролирует одна из сторон и там находится водонаборная станция, то контролирующая сторона должна взять на себя обязательство не использовать местность в своих военных целях. Речь идет о небольших зонах, согласованных между сторонами и промаркированных на картах», — добавил Богетич.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
РИА Новости: последние новости
"Агония началась". В Сети раскритиковали Порошенко за высказывание о России Савченко заявила, что только ленивый на Украине не думал о подрыве Рады В ЛНР заявили, что Киев сократил подачу воды на 50 процентов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии403
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии21
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»92
Россия бьется со смертельно опасным противником433
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение