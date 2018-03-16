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Гройсман пригрозил разрывом программы экономического сотрудничества с Россией
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Гройсман пригрозил разрывом программы экономического сотрудничества с Россией 

ТК «Звезда» 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам Владимира Гройсмана, правительство Украины готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил России разорвать экономические отношения между странами. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ. Росія має платити високу ціну за агресію проти України. pic.twitter.com/smAt65Bztu
— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 марта 2018 г.
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