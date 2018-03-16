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Опрос: На Украине проживает больше сторонников СССР, чем его противников
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Опрос: На Украине проживает больше сторонников СССР, чем его противников 

Украина.ру 23 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщается в данных опроса американского Национального института демократии. Опрос проводился в в декабре 2017 года.
В целом жалеют о развале СССР 36% украинцев, в то время, как радуется распаду Советского Союза 31% опрошенных.
Авторы опроса указали, что он не проводился в ДНР, ЛНР, а также Крыму, который Украина считает своей территорией.
Примечательно, что на севере страны, включая столицу Украины — Киев, количество сожалеющих о развале СССР выше, чем в среднем по стране — 38%. При этом больше всего сторонников СССР на востоке — 49% — и юге — 48% — Украины.
В то же время, на Западе только 16% опрошенных сожалеют об СССР. 53% опрошенных там считают 53% опрошенных.
Среди молодых людей до 35 лет негативно к развалу СССР относятся 22%, а позитивно — 35% опрошенных. В остальных группах населения больше сожалеют, чем радуются распаду Советского Союза.
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