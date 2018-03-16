На Украине в документах может появиться «третий пол» 

"Я уже даже с трибуны парламента говорил о том, что я человек абсолютно традиционных взглядов, и для меня нет ничего другого. А семейные ценности для меня являются наивысшими ценностями, и я считаю, что в этом плане меня изменить уже попросту невозможно. Я вообще считаю, что мы должны укреплять семейные ценности и делать все для того, чтобы наши дети росли в счастливых семьях. Нам, правда, нужно делать еще слишком много", — заявил Гройсман. После этого острословы в социальных сетях предположили, что Гройсман берет уроки красноречия у мэра Киева Виталия Кличко.

Ответ премьера на вопрос депутата и инициативу министра здравоохранения Супрун, которую, после инициированной ею медицинской реформы в народе называют не иначе как "доктор-смерть", получился витиеватым и не конкретным. Гройсман сначала заявил, что является "евроинтегратором", и потому открыт для нового европейского опыта, а потом внезапно заявил, что выступает за сохранение семейных ценностей.