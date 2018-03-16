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На Украине в документах может появиться «третий пол»
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На Украине в документах может появиться «третий пол» 

Российская Газета 21 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство здравоохранения Украины, которое возглавляет гражданка США Ульяна Супрун, намерено ввести понятие "третьего пола" в медицинский документооборот. О таких планах сегодня в Верховной Раде рассказал депутат от Блока Петра Порошенко и лидер националистического "Народного Руха Украины" Виктор Кривенко. Об этом сообщает издание "Политнавигатор".
"Министерство здравоохранения вводит третий пол. Теперь будет: "мужской", "женский" и "неопределенный". По нашему законодательству данное нововведение не ратифицировано. Хотим узнать ваше отношение ко вводу во всех анкетах графы об отсутствии пола", — с таким вопросом обратился Кривенко к премьер-министру Владимиру Гройсману во время традиционного "правительственного часа" в парламенте.
Ответ премьера на вопрос депутата и инициативу министра здравоохранения Супрун, которую, после инициированной ею медицинской реформы в народе называют не иначе как "доктор-смерть", получился витиеватым и не конкретным. Гройсман сначала заявил, что является "евроинтегратором", и потому открыт для нового европейского опыта, а потом внезапно заявил, что выступает за сохранение семейных ценностей.
"Я уже даже с трибуны парламента говорил о том, что я человек абсолютно традиционных взглядов, и для меня нет ничего другого. А семейные ценности для меня являются наивысшими ценностями, и я считаю, что в этом плане меня изменить уже попросту невозможно. Я вообще считаю, что мы должны укреплять семейные ценности и делать все для того, чтобы наши дети росли в счастливых семьях. Нам, правда, нужно делать еще слишком много", — заявил Гройсман. После этого острословы в социальных сетях предположили, что Гройсман берет уроки красноречия у мэра Киева Виталия Кличко.
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