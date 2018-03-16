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По норам: Украинцев предупредили о небывалых погодных катаклизмах
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По норам: Украинцев предупредили о небывалых погодных катаклизмах 

Украина.ру 23 часа назад
Фото: Украина.ру
По данным Укргидрометцентра, из-за прихода в Украину двух активных циклонов, север Украины 17 марта ждет сильный снег, в некоторых регионах он будет сопровождаться еще и сильными дождями.
На дорогах ожидается гололед и налипание мокрого снега. На западе, в центре, а также в Одессой области 18 марта прогнозируют сильные метели, снегопады, мокрый снег, дождь.
В Луганской и Донецкой областях — сильный дождь.
19 марта на востоке Украины, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях сильный снег с метелями.
В горах Закарпатской области 16 марта сохраняется снеголавинная опасность. Также синоптики предупреждают о подъемах уровней воды в притоках Припяти 16 марта.
Абсолютно по всей территории Украины в эти дни снижение температуры воздуха ночью до минус 16 градусов мороза, на юге Украины — до минус 10.
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