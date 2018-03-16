По норам: Украинцев предупредили о небывалых погодных катаклизмах

По данным Укргидрометцентра, из-за прихода в Украину двух активных циклонов, север Украины 17 марта ждет сильный снег, в некоторых регионах он будет сопровождаться еще и сильными дождями.

На дорогах ожидается гололед и налипание мокрого снега. На западе, в центре, а также в Одессой области 18 марта прогнозируют сильные метели, снегопады, мокрый снег, дождь.

В Луганской и Донецкой областях — сильный дождь.

19 марта на востоке Украины, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях сильный снег с метелями.

В горах Закарпатской области 16 марта сохраняется снеголавинная опасность. Также синоптики предупреждают о подъемах уровней воды в притоках Припяти 16 марта.

Абсолютно по всей территории Украины в эти дни снижение температуры воздуха ночью до минус 16 градусов мороза, на юге Украины — до минус 10.