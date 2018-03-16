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За мир: Захарченко и Пушилин стали крымскими орденоносцами
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За мир: Захарченко и Пушилин стали крымскими орденоносцами 

Украина.ру 23 часа назад
Фото: Украина.ру
Ордена «За верность долгу»вручил глава Крыма Сергей Аксенов.
Согласно указу главы Крыма, Захарченко и Пушилиным награждены орденами за поддержание мира, активную деятельность по сохранению и укреплению русских традиций и культуры среди российских соотечественников на территории Донецкой Народной Республики и весомый вклад в защиту жителей Донбасса.
Захарченко в ответном слове поблагодарил руководство Крыма, отметив, что эта награда для всей ДНР.
«Это награда всей Донецкой республике, всем бойцам, которые с 2014 года защищают свою родину. Шахтерам, которые под обстрелом добывают уголь, каждому из электриков и газовщиков, которые ремонтируют сети, гибнут. Врачам, учителям, всем жителям ДНР, это наша общая награда», — сказал он.
16 марта делегация ДНР во главе с Александром Захарченко и главой народного совета ДНР Денисом Пушилиным прибыла в Крым по случаю четвертой годовщины всекрымского референдума.
Как стало известно, Бахчисарайский район Крыма и Старобешевский район Донецкой Народной Республики заключили соглашение о побратимстве.
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