За мир: Захарченко и Пушилин стали крымскими орденоносцами

Согласно указу главы Крыма, Захарченко и Пушилиным награждены орденами за поддержание мира, активную деятельность по сохранению и укреплению русских традиций и культуры среди российских соотечественников на территории Донецкой Народной Республики и весомый вклад в защиту жителей Донбасса.

Захарченко в ответном слове поблагодарил руководство Крыма, отметив, что эта награда для всей ДНР.

«Это награда всей Донецкой республике, всем бойцам, которые с 2014 года защищают свою родину. Шахтерам, которые под обстрелом добывают уголь, каждому из электриков и газовщиков, которые ремонтируют сети, гибнут. Врачам, учителям, всем жителям ДНР, это наша общая награда», — сказал он.

16 марта делегация ДНР во главе с Александром Захарченко и главой народного совета ДНР Денисом Пушилиным прибыла в Крым по случаю четвертой годовщины всекрымского референдума.

Как стало известно, Бахчисарайский район Крыма и Старобешевский район Донецкой Народной Республики заключили соглашение о побратимстве.