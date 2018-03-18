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Украинский политик рассказал о последствиях разрыва связей Киева и Москвы
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Украинский политик рассказал о последствиях разрыва связей Киева и Москвы 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Разрыв экономических отношений между Москвой и Киевом в области ядерной энергетики нанесет огромный ущерб украинской экономики. Об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство на следующей неделе расторгнет программу экономического сотрудничества с Россией.
"Что касается сотрудничества в ядерной сфере — это наиболее чувствительный для Украины вопрос. Все-таки Украина пользуется реакторами, которые были спроектированы в России, россиянами построены. Прекращение поставок ядерного топлива будет крайне болезненным для украинской энергетики и нанесет ей огромный ущерб. Хочется надеться, что хватит ума не разрывать экономические отношения в этой области. Тем более, что российские специалисты продлевают ресурс украинских атомных станций", — заявил Суслов.
Комментируя заявление украинского МИД о возможности выхода из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, Суслов заявил, что для Украины это может обернуться массовым отъездом жителей из страны и отказом от гражданства.
"Звучит цифра около трех миллионов человек, тех кто постоянно там (в России — ред.) находится и работает. Россия упростила процедуру получения гражданства, поэтому велика вероятность, что большинство этих граждан мы потеряем — они обратятся за получением российского гражданства и останутся там", — считает экс-министр.
Кроме того, Суслов отметил, что на Украине происходит процесс деиндустриализации, который усугубляется разрывом отношений с Россией в космической и авиационной областях.
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