Порошенко поставили ультиматум по Крыму 

Запрещенная в России организация «Меджлис крымско-татарского народа» собирается устроить массовые протесты в Киеве, если президент Украины Петр Порошенко не признает Крым «крымско-татарской национально-территориальной автономией», сообщает РИА «Новости».
Соответствующее заявление сделал один из лидеров «Меджлиса» Ленур Ислямов.
Ислямов пообещал, что протесты татар будут гораздо мощнее, чем «Михо-Майдан».
«У нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть. Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно», — сказал Ислямов.
Законопроект о закреплении в конституции Украины статуса крымских татар, признании органов национального самоуправления и закреплении за Крымом статуса «национально-территориальной автономии» внес в Верховную раду другой член «Меджлиса» депутат Мустафа Джемилев.