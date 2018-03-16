Порошенко поставили ультиматум по Крыму

Соответствующее заявление сделал один из лидеров «Меджлиса» Ленур Ислямов

Ислямов пообещал, что протесты татар будут гораздо мощнее, чем «Михо-Майдан».

«У нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть. Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно», — сказал Ислямов.