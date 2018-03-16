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Порошенко поставили ультиматум по Крыму
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Порошенко поставили ультиматум по Крыму 

Рамблер 13 часов назад
Фото: depositphotos.com
Запрещенная в России организация «Меджлис крымско-татарского народа» собирается устроить массовые протесты в Киеве, если президент Украины Петр Порошенко не признает Крым «крымско-татарской национально-территориальной автономией», сообщает РИА «Новости».
Соответствующее заявление сделал один из лидеров «Меджлиса» Ленур Ислямов.
>> "Возвращение Крыма в состав Украины невозможно"
Ислямов пообещал, что протесты татар будут гораздо мощнее, чем «Михо-Майдан».
«У нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть. Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно», — сказал Ислямов.
Законопроект о закреплении в конституции Украины статуса крымских татар, признании органов национального самоуправления и закреплении за Крымом статуса «национально-территориальной автономии» внес в Верховную раду другой член «Меджлиса» депутат Мустафа Джемилев.
 Ещё 7 источников 
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