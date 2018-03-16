На Украине не хотят жить и работать более четверти ее граждан

По мнению украинского политолога Михаила Павлива, опирающегося на научно обоснованные расчеты, в стране ныне проживает около 36 миллионов человек, хотя официально на 10 миллионов больше. При этом, в 1991 году, когда Украина обрела независимость, в стране было более 50 миллионов жителей. Получается, за 27 лет независимости Украина потеряла почти 20 миллионов человек, или 40 процентов населения.

Кстати, все цифры, которыми сейчас оперируют и сторонники, и критики режима Порошенко, достаточно условны. Последняя перепись населения проходила в 2001-ом году, и новые цифры высчитываются экспертами на основе потребления хлеба и других косвенных признаков.

Причина резкого ухудшения демографической ситуации кроется в тяжелых материальных условиях жизни населения, непрекращающейся гражданской войне, от которой многие молодые мужчины призывного возраста бегут за границу, и т.д.

При этом, напомню, одним из главных лозунгов Евромайдана было присоединение Украины к ЕС в качестве ассоциативного члена. В феврале 2014 года предполагалось, что это даст старт реформам здравоохранения и образования, поднимет стандарты жизни, в том числе и зарплату и в целом улучшит социальный климат в стране.

Но все пошло по самому худшему сценарию — зарплаты не увеличились, а упали, зато тарифы на ЖКХ подпрыгнули, образование стало достаточно примитивным, а что касается медицины, то здесь вообще катастрофа — эпидемии кори, дифтерита и других болезней в последние несколько месяцев обрушились на страну.

Как же реагирует на это население?

Согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», 27 процентов населения Украины вынашивают планы по эмиграции из страны. При этом, среди опрошенных чаще всего о желании переезда за границу высказывались молодые респонденты до 35 лет. И именно это группа — самая мобильная, — среди них почти половина желают выехать за границу. Также желающих выехать несколько больше среди мужчин, лиц с высшими уровнями образования и доходов. При этом 65 процентов ныне проживающего на Украине населения отметили, что не хотят покидать Украину.

А вот с будущим места жительства детей, ситуация намного печальнее. Только половина нынешних граждан Украины, как свидетельствует исследование «Рейтинга», желаемой страной для проживания своих детей назвали Украину. Еще четверть выбрали бы для них страны Европейского Союза, 7% — США , 3% — другие страны, и только 2% — Россию . 13% не смогли определиться с ответом на этот вопрос.

Исследование проводилось группой «Рейтинг» среди населения Украины от 18 лет и старше с 12 по 27 декабря. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30000 респондентов (по 1200 в каждом регионе). Исследование было организовано в виде личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 0,6%.