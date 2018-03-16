Политолог: Накануне выборов Савченко могут прибить

Накануне, 15 марта, депутат Верховной рады, которую предложили исключить из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, подтвердила свое намерение принять участие в президентских выборах на Украине в 2019 году.

В эфире НСН украинский политолог Олег Соскин отметил, что во время избирательной кампании Савченко может серьезно навредить действующему президенту Украины Петру Порошенко (слушайте аудио).

Савченко снова в игре. Президентские амбиции, база «Миротворца» и гранаты в Раде «Она очень много знает, очень многое может рассказать. Она девушка болтливая. Думаю, что ее вообще могут прибить. Она, конечно, никаких шансов стать президентом не имеет, но как разносчик публичного компромата в президентскую кампанию может быть очень угрожающим инструментом», — отметил политолог.