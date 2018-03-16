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Политолог: Накануне выборов Савченко могут прибить
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Политолог: Накануне выборов Савченко могут прибить 

Национальная Служба Новостей 16 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Депутата Верховной рады Надежду Савченко включили в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в пособничестве террористам и государственной измене, отмечается на сайте. Как ранее заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести террористический акт в стенах украинского парламента.
Накануне, 15 марта, депутат Верховной рады, которую предложили исключить из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, подтвердила свое намерение принять участие в президентских выборах на Украине в 2019 году.
В эфире НСН украинский политолог Олег Соскин отметил, что во время избирательной кампании Савченко может серьезно навредить действующему президенту Украины Петру Порошенко (слушайте аудио).
Савченко снова в игре. Президентские амбиции, база «Миротворца» и гранаты в Раде «Она очень много знает, очень многое может рассказать. Она девушка болтливая. Думаю, что ее вообще могут прибить. Она, конечно, никаких шансов стать президентом не имеет, но как разносчик публичного компромата в президентскую кампанию может быть очень угрожающим инструментом», — отметил политолог.
Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении арестовать Савченко за подготовку теракта, сообщает «Русская Планета». Надзорное ведомство также попросило Раду лишить ее депутатской неприкосновенности. В ответ на это Савченко призвала украинский народ к свержению действующего президента Украины Петра Порошенко, пишет Ura.ru.
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