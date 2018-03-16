Активист «Куликова поля» ждет помощи «Украинского выбора»

"Мы не теряем надежды, уже написали заявление на имя Виктора Медведчука, он лидер общественного движения "Украинский выбор", и отправили данные руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольге Кобцевой. Активист "Куликова поля" Денис Шатунов, осужденный на 10 лет, ожидает помощи общественного движения "Украинский выбор", передает ФАН.

Воевать или снова пытаться отомстить за друга Денис, конечно, не будет, — говорит жена Шатунова Анна. — Революцию делать тоже не собирается… Мы просто хотим быть вместе. Разве это так много?"