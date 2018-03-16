Украина официально не отказывалась от участия в Универсиаде-2019 в Красноярске

Президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин заявил, что Украина не присылала документов об отказе от участия в Универсиаде-2019. Соревнования пройдут в Красноярске. В среду инистр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook разместил указ о запрете выступления украинским спортсменам в любых соревнованиях на территории РФ.

— Мы ничего официального не получали. Как только получим официальное заявление в адрес FISU, тогда каким-то образом будем реагировать, — цитирует «Р-Спорт» Матыцина. — Нужно рассматривать причины, но, естественно, никакой позитивной реакции с нашей стороны ожидать сложно. Повторюсь, нужно получить документы, выяснить причины. Украина является полноправным членом FISU. И тогда уже будем вырабатывать официальную позицию FISU.

Это мероприятие, несмотря на то, что оно проводится в России, является мероприятием FISU, поэтому здесь речь идет не только о бойкоте соревнования в России, а речь идет о бойкоте мероприятия FISU.