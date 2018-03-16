После Савченко кулаками не машут: Геращенко беспокоится, как Украина теперь будет возвращать политзаключенных 

Такое мнение высказала первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
«Мы должны освободить всех. Но… я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами, на которых мы оказываем давлении по поводу заложников, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения», — сказала Геращенко.
По ее словам, происходит «нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцев в плену превращается в фарс».
«Нам труднее будет рассказывать о героях — и это страшно. Вопрос серьезно осложняется, для меня это очевидно. Большего вреда нашим заложникам, большей дискредитации сложно и представить», — заявила Геращенко.
Как известно героя Украины, нардепа Надежду Савченко обвиняют в подготовке военного переворота и теракта в Верховной Раде. Савченко вернулась на Украину после обмена в 2016 году, и президент Украины Петр Порошенко лично вручил ей «звезду Героя Украины».