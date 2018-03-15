Надя-минометчица: как героиня Савченко превратилась в главную террористку страны

«У следствия есть неопровержимые доказательства, что Савченко лично планировала и давала указания, как провести теракт здесь в зале ВР, минометами обрушив купол ВР и добивая нардепов автоматами», — заявил Луценко с трибуны Верховной Рады.

Некоторые восприняли такой план Савченко как перспективную политическую программу.

Народ бы поддержал, уверен журналист Вячеслав Чечило.

Того же мнения придерживается политолог Андрей Золотарев . Власти следует всерьез задуматься, считает он.

Михаил Саакашвили связывает травлю Савченко с предстоящими выборами.

Способ уничтожения депутатов Рады вызвал вопросы у политолога Владимира Корнилова . Слишком сложно.

Дмитрий Марунич тоже вспомнил о прославившемся в связи с британским скандалом яде.

Весь этот спектакль — имитация борьбы с агентами Кремля навевает скуку, пишет политолог Дмитрий Корнейчук

Украинский политик Владимир Олейник еще до заявления Луценко предположил, что демонизация Савченко даст обратный эффект.

Сам Луценко вызвал смех, слезы и подозрения в серьезных проблемах с алкоголем.