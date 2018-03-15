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Надя-минометчица: как героиня Савченко превратилась в главную террористку страны
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Надя-минометчица: как героиня Савченко превратилась в главную террористку страны 

Украина.ру 15 марта 2018
Фото: Украина.ру
«У следствия есть неопровержимые доказательства, что Савченко лично планировала и давала указания, как провести теракт здесь в зале ВР, минометами обрушив купол ВР и добивая нардепов автоматами», — заявил Луценко с трибуны Верховной Рады.
Некоторые восприняли такой план Савченко как перспективную политическую программу.
Народ бы поддержал, уверен журналист Вячеслав Чечило.
Того же мнения придерживается политолог Андрей Золотарев. Власти следует всерьез задуматься, считает он.
Михаил Саакашвили связывает травлю Савченко с предстоящими выборами.
Способ уничтожения депутатов Рады вызвал вопросы у политолога Владимира Корнилова. Слишком сложно.
Дмитрий Марунич тоже вспомнил о прославившемся в связи с британским скандалом яде.
Весь этот спектакль — имитация борьбы с агентами Кремля навевает скуку, пишет политолог Дмитрий Корнейчук.
Украинский политик Владимир Олейник еще до заявления Луценко предположил, что демонизация Савченко даст обратный эффект.
Сам Луценко вызвал смех, слезы и подозрения в серьезных проблемах с алкоголем.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник сулит Луценко литературную премию.
Пути героя Украины неисповедимы.
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