Саакашвили прокомментировал обвинения против Савченко в подготовке теракта

«Савченко тот еще фрукт, но уж слишком они боятся выборов. Что-то мне подсказывает, что у них дела совсем уж плохи, ведь Луценко с таким же рвением утверждал, что я собирался захватить Верховную Раду на деньги Курченко. Вот так бывает, когда полные шарлатаны дорываются до власти. Ничего, скоро мы этот маразм закончим, и без бомб, стрельбы и насилия», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в планировании теракта в сессионном зале Верховной Рады страны. Позже генпрокурор попросил парламент разрешить арест Савченко. Депутата ранее также исключили из комитета Рады по национальной безопасности.