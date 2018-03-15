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Саакашвили прокомментировал обвинения против Савченко в подготовке теракта
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Саакашвили прокомментировал обвинения против Савченко в подготовке теракта 

Rambler News Service 15 марта 2018
Экс-президент Грузии и бывший мэр Одесской области Михаил Саакашвили, выдворенный недавно из Украины, прокомментировал обвинения против депутата Надежды Савченко в подготовке теракта в Верховной Раде.
«Савченко тот еще фрукт, но уж слишком они боятся выборов. Что-то мне подсказывает, что у них дела совсем уж плохи, ведь Луценко с таким же рвением утверждал, что я собирался захватить Верховную Раду на деньги Курченко. Вот так бывает, когда полные шарлатаны дорываются до власти. Ничего, скоро мы этот маразм закончим, и без бомб, стрельбы и насилия», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в планировании теракта в сессионном зале Верховной Рады страны. Позже генпрокурор попросил парламент разрешить арест Савченко. Депутата ранее также исключили из комитета Рады по национальной безопасности.
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