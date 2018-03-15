Погребинский: Денонсация «Большого договора» не закончится войной

«Министр Павел Климкин на нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений министр ответил, что решение за главой государства», — рассказала народный депутат Светлана Залищук. На Украине наступили горячие дни. МИД Украины готовится к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, а также к выходу из СНГ.

Таким образом, договор, который был подписан в 1997 году и с тех пор продлевался, возможно, будет разорван. Согласно тексту документа, договор продлевается автоматически каждые 10 лет, если ни одна из сторон не сообщает о желании прекратить его действие в письменном виде за полгода до истечения десятилетнего периода. Соответственно, заявить о намерении денонсировать документ одна из сторон должна не позднее октября 2018 года.

Среди прочего данный договор регулирует вопросы сотрудничества между странами, а также заявляет о взаимном уважении и доверии. Уже после новостей о его возможной отмене появилась информация о том, что это может повлиять в том числе и на безвизовый режим между странами.

Издание Ukraina.ru попросило директора Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского прокомментировать сложившуюся ситуацию.

— Почему этот вопрос — денонсация «Большого договора» — возник именно сейчас? Ведь в прошлые годы, месяцы, даже когда в Верховной Раде была очень жесткая риторика, разрывать этот договор не решались.

— Думаю, это накопление количества, которое перешло в качество. Партнеры и опекуны Украины, видимо, обращают внимание на то, что та обвиняет Россию в том, что РФ — «агрессор», «оккупант», но договор о дружбе не разрывает. Власти спрашивают: «Как же мы его можем денонсировать, если там есть пункт о признании границ». На это им отвечают: «Это никакого значения не имеет. Есть на Западе мнение, что Россия нарушила международное право, аннексировала Крым и поддерживает в Донбассе ополченцев и денонсировав договор вы будете последовательны, а не смешны». Думаю, такая аргументация вынуждает их внести этот вопрос на обсуждение.

Я не являюсь экспертом по дипломатии, но мне кажется, что денонсировать часть договора невозможно. Поэтому все эти разговоры: «Мы эти пункты денонсируем, а эти — нет» несостоятельны. Но здесь лучше узнать еще и мнение экспертов-международников.

— Последствия такого решения скажутся больнее на ком: на России, на Украине или на обеих странах?

— Мне кажется, что принятие соответствующего закона не будет иметь больших последствий. Ну, денонсируют, значит это даст аргументы России для того, чтобы отметать претензии Украины насчет Крыма: «Вы сами денонсировали договор, где Россия признавала границы. О чем вы теперь говорите?».

— Но ведь из-за денонсации договора между странами могут ввести визовый режим.

— Может. Но если даже «Большой договор» не денонсируют, визовый режим между странами все равно могут ввести. Я вообще считаю, что законы, которые они принимают, в частности — закон о реинтеграции Донбасса, он тоже ничтожный и никак не влияет на ситуацию.

На самом деле на ситуацию влияет статус переговорного процесса между Россией и Западом, прежде всего — Соединенными Штатами . Будет там какой-то позитивный сдвиг, тогда можно ожидать и позитивных сдвигов в решении проблемы урегулирования кризиса на юго-востоке. Не будет, то независимо о того, что там принимает парламент или что говорит Порошенко — значения это не имеет. В Москве вообще всерьез к этому никто не относится. Они, конечно, используют и будут использовать это в пропаганде, но реально все прекрасно понимают, что это никому не интересно. Это внутренние игры украинской власти с их врагами и сподвижниками в украинском парламенте и вне его.

— Но ведь денонсация договора может больно ударить по работающим в России украинцам.

— Как? Это же не изменит практически ничего. И так это практически выглядит так, что люди едут работать в «страну-агрессор». Денонсируют договор или не денонсируют, люди, которые несмотря на это все равно едут в Россию и так будут туда ездить. Конечно, уже признание России агрессором оказывает давление на тех, кто планирует поездки туда. Их осуждают и тому подобное. Но ничего к этому денонсация добавить не может. Я бы не придавал этому слишком большого значения.

Просто от украинской власти постоянно требуются доказательства того, что она «борется с агрессором». Дальше еще что-то придумают и даже будут в конце концов вводить визовый режим. Войдя в эту воду нельзя остановиться. Это течение требует все новых решений антироссийского характера. Пока у власти будут оставаться эти люди, они будут двигаться в этом русле.

— Просто создается впечатление, за последние дни произошел какой-то перелом: сейчас выступил генпрокурор Луценко, рассказав о том, как Савченко планировала обрушить купол Рады минометами и добивать выживших из автоматов, на выходных поймали Рубана, сегодня же заявили о подготовке к денонсации «Большого договора»…

— Я думаю, что это синхронизировано с обострением отношений России и Запада. На Западе намеренно создавали перед президентскими выборами в РФ целую цепь решений провокационного характера. В частности, эта история с «отравлением Скрипаля», думаю, не без участия американцев запущенная. Думая, все это в русле создания давления на Россию, чтобы создать поле перед выборами, чтобы можно было потом заявлять о непризнании выборов. Выделены большие деньги на работу групп, которые будут доказывать, что выборы нелегитимны. Все это вместе сделано, чтобы дискредитировать руководство России, прежде всего Путина и создать международную напряженную антироссийскую обстановку. Внутри своих стран они эту обстановку создали и теперь хотят создать это и вне. И Украина к этому охотно подключается.

— Может ли все это привести к прямому военному столкновению?

— Думаю, что нет. Этого не будет просто потому, что понятно, чем это закончится для Украины. Если для американцев это все равно, то для украинских руководителей это путь в пропасть и я не думаю, что они на это решатся.