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Климкин: Венгрия своими заявлениями по Закарпатью вплотную приблизилась к красной линии
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Климкин: Венгрия своими заявлениями по Закарпатью вплотную приблизилась к красной линии 

ТАСС 16 марта 2018
КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Венгрию в «сознательном манипулировании» и «откровенном перекручивании реальности», говоря о ситуации с венгерской общиной в Закарпатье.
"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосфере своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не разговаривают", — сказал дипломат в интервью BBC News Украина, опубликованном в пятницу.
Климкин возмутился предложениями венгерской стороны организовать постоянное присутствие миссии ОБСЕ в Закарпатье. «Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье», — отметил глава МИД. Он также утверждал, что нападения на помещение венгерской общины в Закарпатье организовывала не украинская сторона, обвинив в этом ФСБ.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Будапешт настаивает на необходимости постоянного присутствия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Закарпатье для «предотвращения вспышек насилия в отношении представителей венгерской общины Украины».
По его словам, Украина нарушает и международное право, и двусторонние обязательства, касающиеся защиты прав меньшинств, имея в виду принятый ранее Киевом закон об образовании. Сийярто добавил, что Будапешт не устроит продление срока вступления закона в силу, Киеву нужно достичь соглашения с нацменьшинством по конкретным вопросам, вызывающим обеспокоенность.
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