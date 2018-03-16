Была «летчица» стала «налетчица»?

Как Савченко из «героини» превратилась в «террористку»

Хорошо известная в России лётчица Надежда Савченко , некогда выданная в Киев под миллионное скандирование «Волю!», планировала обрушить купол Рады минометами и добить выживших автоматами. Так, по крайней мере, считает генпрокуратура Украины . Короткий путь Савченко от «национальной героини» до «террористки» удивлять не должен. И вот почему.

Стадии развития революции не меняются уже много столетий. Сперва «верхи не могут, низы не хотят» (при более или менее значительной поддержке зарубежных «партнеров»), потом — переворот разной степени кровавости, гражданская война, утрата территорий, нищета. В конце концов революция с аппетитом пожирает своих детей.

На Украине почти все стадии уже пройдены — настал черед гастрономической. До арестов по-настоящему высокопоставленных личностей дело пока не дошло, но знаковые «герои» уже ощущают на себе все прелести революционного правосудия.

Первым стал Владимир Рубан — переговорщик, которому, если по-хорошему, должны поклониться в ноги сотни украинских солдат и их родителей. Благодаря Рубану отправленные Украиной воевать в Донбасс и попавшие в плен смогли вернуться домой. Но, поскольку деятельность Рубана была направлена на нормализацию ситуации, а целью украинских властей является эскалация конфликта, год назад СБУ отменила ему разрешение на въезд в самопровозглашенные республики.

На заседании суда присутствовала депутат Верховной Рады Надежда Савченко, заявившая, что «искренне уважает офицера Рубана за все, что он сделал в этой войне для Украины, для украинцев, для их освобождения». «Есть люди, которые действительно рискуют своей жизнью, рискуют свободой. Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер», — провозгласила Савченко, отдав Рубану честь.

Теперь очередь дошла до неё самой. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прямо на заседании Верховной рады по-режиссерски обрисовал картину: «У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале боевыми гранатами, уничтожив две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет».

Фантазия Луценко идёт куда дальше, чем у известного в том числе и в России украинского юмориста Владимира Зеленского , который в сериале «Слуга народа» расстрелял Верховную раду из двух пистолетов-пулеметов. В свое время Зеленского за это громко ругали.

Несмотря на угрозу ареста, Савченко вернулась из Страсбурга на допрос в СБУ, за словом в кармане не полезла и обвинила Луценко вместе со спикером Верховной рады Андреем Парубием в организации расстрела так называемой «небесной сотни» на Майдане в 2014 году.

По словам депутата, она «видела, как подъезжала синяя машина, из нее выходили люди с оружием». «Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель „Украина“, и эти люди теперь в парламенте. А Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления никогда не расследовались, — заявила Савченко. — События на Майдане никогда не будут расследованы. Лично я давала показания о том, что Луценко призывал к свержению власти и обещал людям оружие на Майдане. Горбатюку (начальнику управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины — ВЗГЛЯД) не дают расследовать эти преступления».

Также, по словам Савченко, к организации Евромайдана имеют прямое отношение западные страны: «Ни "оранжевая революция", ни "революция достоинства" у нас не происходили с подачи Российский Федерации, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира».

При этом, по ее словам, на Украине «только ленивый» не задумывался о подрыве администрации президента или Верховной Рады. «У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляют опросы, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать оружие», — резюмировала она.

Неприкосновенность с Савченко пока что не сняли, но из состава состава Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны уже исключили. Путь от «национального героя», «отважной летчицы», первого номера в списке «Блока Юлии Тимошенко» и потенциального кандидата в президенты до «террористки» занял у Савченко полтора года. Для революционных условий это даже много.

Потешный советник главы МВД Зоран Шкиряк, прославившийся провальной экспедицией в Непал , куда взял с вобой журналистов, блогеров и любовницу, уже заявил, что взятие Савченко в плен могло быть «театральным представлением», организованным российскими спецслужбами.

Учитывая тяжесть предъявленных обвинений, мало сомнений, что депутата отправят за решетку (если, конечно, она не решит снова уехать в Страсбург до того момента, пока Рада не снимет с неё неприкосновенность).

Впрочем, учитывая характер Савченко, она может предпочесть тюрьму.

Самое интересное не в том, арестуют Савченко или нет, а в том, кто будет следующим. Как правило, после перехода революции в стадию пожирания детей аресты становятся совершенно непредсказуемыми. Особенно для внешнего наблюдателя.