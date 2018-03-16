Экс-депутат Рады: Савченко испохабила приличный список «Миротворца»

В эфире НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник огорчился тем, что Савченко включили в базу «Миротворца» (слушайте аудио).

Савченко снова в игре. Президентские амбиции, база «Миротворца» и гранаты в Раде «Во-первых, это закономерный процесс, когда революция пожирает своих детей. Если говорить о базе „Миротворец“, то честно говоря, мне как-то некомфортно, потому что я там давно уже, и она, и другие испохабили этот список. Там достаточно приличные люди были с самого начала», — посетовал он. При этом, по словам Олейника, в ближайшее время на Украине стоит ожидать роста симпатий к Савченко, однако вызваны они не ее политическими заслугами, а тем, что украинцы устали от нынешней власти. «Резко поднимается симпатия к Савченко, но не в плане перспективы президентства. Она же ничего продуктивного не предлагает. Но она точно так же как и Михаил Саакашвили является такой торпедой, которая может уничтожить власть, которую все ненавидят. Вот такая роль у нее. Реально сейчасона повлияет на рейтинг Юлии Тимошенко , потому что все помнят, что она все-таки номер один в списке „Батькивщина“, а Юлия Тимошенко номер два», — сказал экс-депутат Рады.

Ранее в эфире НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что на Украине начинается очередная политическая грызня.

Напомним, СМИ сообщали, что Надежда Савченко пронесла в сессионный зал Верховной рады три гранаты и пистолет. Позже депутат подтвердила наличие оружия, на ношение которого имеет право, но не уточнила, были ли при ней действительно гранаты.