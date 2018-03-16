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Экс-депутат Рады: Савченко испохабила приличный список «Миротворца»
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Экс-депутат Рады: Савченко испохабила приличный список «Миротворца» 

Национальная Служба Новостей 16 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Депутата Верховной рады Надежду Савченко, обвиняемую генпрокурором Украины Юрием Луценко в пособничестве террористам и измене Родины, включили в базу данных сайта «Миротворец». Тем не менее, Савченко намерена баллотироваться на пост президента страны в 2019 году.
В эфире НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник огорчился тем, что Савченко включили в базу «Миротворца» (слушайте аудио).
Савченко снова в игре. Президентские амбиции, база «Миротворца» и гранаты в Раде «Во-первых, это закономерный процесс, когда революция пожирает своих детей. Если говорить о базе „Миротворец“, то честно говоря, мне как-то некомфортно, потому что я там давно уже, и она, и другие испохабили этот список. Там достаточно приличные люди были с самого начала», — посетовал он. При этом, по словам Олейника, в ближайшее время на Украине стоит ожидать роста симпатий к Савченко, однако вызваны они не ее политическими заслугами, а тем, что украинцы устали от нынешней власти. «Резко поднимается симпатия к Савченко, но не в плане перспективы президентства. Она же ничего продуктивного не предлагает. Но она точно так же как и Михаил Саакашвили является такой торпедой, которая может уничтожить власть, которую все ненавидят. Вот такая роль у нее. Реально сейчасона повлияет на рейтинг Юлии Тимошенко, потому что все помнят, что она все-таки номер один в списке „Батькивщина“, а Юлия Тимошенко номер два», — сказал экс-депутат Рады.
Ранее в эфире НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что на Украине начинается очередная политическая грызня.
Напомним, СМИ сообщали, что Надежда Савченко пронесла в сессионный зал Верховной рады три гранаты и пистолет. Позже депутат подтвердила наличие оружия, на ношение которого имеет право, но не уточнила, были ли при ней действительно гранаты.
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