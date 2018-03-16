Пушков посоветовал Мэй взять генпрокурора Украины на работу

«Генпрокурор Украины Луценко обвинил Саченко в плане теракта: в зале Рады взорвать гранаты, " минометами обрушить купол Верховный Рады и автоматами добить тех, кто выживет" (!). ТАКОГО даже он ещё не рожал. Терезе Мэй надо срочно брать его на работу», — написал сенатор на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее сообщалось, что Савченко в ближайшие дни может быть лишена депутатской неприкосновенности и привлечена к уголовной ответственности по подозрению в подготовке теракта в Верховной Раде.

15 марта она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет. Источник в ВР сообщил, что Савченко вывели из сессионного зала депутаты от «Народного фронта». Представитель президента в парламенте Ирина Луценко рассказала журналистам, что Савченко действительно была выведена из зала депутатами. Однако представитель Савченко назвала эту информацию слухами, не соответствующими действительности. Источник также рассказал, что Савченко отдала оружие при условии, что это не станет достоянием общественности.

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