Совет Европы рекомендует защищать нацменьшинства на Украине

Об этом говорится в отчете мониторингового органа Совета Европы — консультативного комитета по вопросам Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, сообщает «Укринформ»

«Конфликт создал атмосферу, в которой лица, которые чувствовали себя комфортно в отношении своей идентичности ранее, обязаны выбирать, на чьей стороне быть», — говорится в докладе.

В документе охвачен период до конца ноября 2016 года.

«Реформа децентрализации, которая предусматривает создание более крупных территориальных единиц, может потенциально повлиять как положительно, так и отрицательно — на правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Было высказано беспокойство относительно обеспечения образования, поддержки учреждений культуры и способности влиять на процесс принятия решений на местном уровне», — отмечают эксперты.

Помимо прочих проблемных вопрос указано отсутствие четкой правовой базы по защите нацменьшинств, продолжающуюся дискриминацию цыган и их детей, которые подвергаются сегрегации в школах.

«Консультативный комитет рекомендует украинской власти немедленно принять соответствующее законодательство для защиты нацменьшинств; выразить содействие уважению и борьбе со стереотипами в политическом дискурсе и обществе в целом; предоставить твердые правовые гарантии защиты и использования всех языков меньшинств, в т.ч. немногочисленных; помочь в прекращении постоянной сегрегации цыганских детей в школах и обеспечении того, что права национальных меньшинств не будут ограничены вследствие изменения административных границ», — отмечается в документе.