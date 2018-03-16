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Совет Европы рекомендует защищать нацменьшинства на Украине
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Совет Европы рекомендует защищать нацменьшинства на Украине 

Украина.ру 6 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в отчете мониторингового органа Совета Европы — консультативного комитета по вопросам Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, сообщает «Укринформ».
«Конфликт создал атмосферу, в которой лица, которые чувствовали себя комфортно в отношении своей идентичности ранее, обязаны выбирать, на чьей стороне быть», — говорится в докладе.
В документе охвачен период до конца ноября 2016 года.
«Реформа децентрализации, которая предусматривает создание более крупных территориальных единиц, может потенциально повлиять как положительно, так и отрицательно — на правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Было высказано беспокойство относительно обеспечения образования, поддержки учреждений культуры и способности влиять на процесс принятия решений на местном уровне», — отмечают эксперты.
Помимо прочих проблемных вопрос указано отсутствие четкой правовой базы по защите нацменьшинств, продолжающуюся дискриминацию цыган и их детей, которые подвергаются сегрегации в школах.
«Консультативный комитет рекомендует украинской власти немедленно принять соответствующее законодательство для защиты нацменьшинств; выразить содействие уважению и борьбе со стереотипами в политическом дискурсе и обществе в целом; предоставить твердые правовые гарантии защиты и использования всех языков меньшинств, в т.ч. немногочисленных; помочь в прекращении постоянной сегрегации цыганских детей в школах и обеспечении того, что права национальных меньшинств не будут ограничены вследствие изменения административных границ», — отмечается в документе.
Ранее на Украине приняли закон об образовании, согласно которому с 2018 года образование в школах не на украинском языке разрешалось лишь в младших классах, а с 2020 года запрещалось вовсе. После протестов Венгрии, Румынии, Польши, а также ряда других государств, выступивших консолидированным фронтом в ЕС, Украина согласилась отсрочить данную норму до 2023 года.
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