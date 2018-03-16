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Заявление Поклонской в отношении Порошенко передано в СБУ
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Заявление Поклонской в отношении Порошенко передано в СБУ 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
ЯЛТА, 16 мар — РИА Новости. Наталья Поклонская рассказала, что получила ответ с обращением «депутату Государственной Думы РФ» из Генпрокуратуры Украины на свое заявление с просьбой начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников, причастных, по ее мнению, к госперевороту на Украине.
Депутат ГД РФ от крымского региона Поклонская ранее направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором попросила начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников, в том числе президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова. Согласно ее заявлению, они причастны к созданию преступной организации, совершившей госпереворот на Украине. Депутат ГД также обвиняет их в развязывании войны в Донбассе и организации преступления в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
"Депутату Государственной Думы Российской Федерации Поклонской Н. В. ответили из Генеральной прокуратуры Украины — то есть меня признали в качестве депутата Госдумы РФ — о том, что мое заявление в порядке статьи 214 УПК Украины направлено по подследственности для организации досудебного расследования в СБУ. Я жду ответа, адвокаты занимаются, как СБУ проведет досудебное расследование по изложенным мной фактам преступной деятельности Порошенко, Кличко, Парубия, Наливайченко и других", — сказала Поклонская журналистам.
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