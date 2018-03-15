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В ДНР призвали ООН и ОБСЕ содействовать выводу Киевом сил из «серой зоны»
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В ДНР призвали ООН и ОБСЕ содействовать выводу Киевом сил из «серой зоны» 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Командование самопровозглашенной Донецкой народной республики призывает руководство ООН и ОБСЕ потребовать от Киева отвести подразделения силовиков из «серой зоны» на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов.
"Командование вооруженными силами Донецкой народной республики призывает руководство ООН и ОБСЕ потребовать от украинской стороны, в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, отвести свои вооруженные формирования из занятых населенных пунктов в «серой зоне» и с позиций, находящихся в непосредственной близости от объектов гражданской инфраструктуры. В частности, от Донецкой фильтровальной станции", — сказал Безсонов.
Он отметил, что данные меры поспособствуют значительному снижению напряженности в таких районах, исключат «опасность жизни и здоровью сотрудников коммунального предприятия, обслуживающего ДФС».
Безсонов заявил, что приближение подразделений украинских силовиков к гражданским объектам жизнеобеспечения является критическим. Он сообщил: есть опасения, что украинские силовики намерены занять еще один насаленный пункт в «серой зоне» на линии соприкосновения в Донбассе.
Он напомнил, что ранее силовики заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, находящиеся в так называемой «демилитаризованной зоне».
Ранее гендиректор компании «Вода Донбасса» Олег Мокрый заявил РИА Новости, что из-за обстрела автомобилей сотрудников Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающей водой почти 400 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения, может быть остановлена.
В среду представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что руководство станции и сотрудники решили продолжать работу при условии, что вопрос безопасности будет решен в ближайшее время.
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