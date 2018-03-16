Тимошенко наняла экс-советника Трампа

Лидер крупнейшей на Украине партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко наняла бывшего советника избирательной кампании Дональда Трампа Барри Беннета для лоббирования своих интересов в США, сообщили американские СМИ.
Компания Беннета Avenue Strategies Global LLC от имени Тимошенко будет оказывать услуги по связям с общественностью и государственными деятелями, а также разработает стратегию и проконсультирует ее по вопросам контактов с администрацией президента США и Конгрессом, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Также компания поможет организовать поездки Тимошенко в США и организует встречи с представителями властей.
При этом, по данным американских СМИ, такие услуги обойдутся Тимошенко в 65 тыс. долларов в месяц.
Если же лидер «Батькивщины» планирует начать избирательную кампанию, то фирма Беннета обязана будет указать ее партию в качестве заказчика.
Напомним, в октябре 2017 года Тимошенко решила баллотироваться в президенты Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Америка лихорадочно ищет варианты смены власти на Украине.