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Эксперт: Запад хочет создать на Украине внешнюю структуру управления
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Эксперт: Запад хочет создать на Украине внешнюю структуру управления 

Свободная пресса 9 часов назад
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал новость о том, что согласно подсчетам Всемирного банка, более 20% общего оборота и более четвертой части всех украинских компаний контролируется посредством так называемого «кумовского капитализма».
«Экономика Украины с самого момента получения независимости строилась по латиноамериканскому образцу, когда все убытки национализировались, а все доходы приватизировались. После Евромайдана 2013−2014 годов эта структура принципиально не изменилась. Только Виктор Янукович, Партия регионов и аффилированные с ними структуры были оттеснены, а их место заняли другие «голодные» бизнесмены и олигархи», — сказал эксперт в интервью «СП».
По его словам, все, что говорят о коррупции на Украине — это правда и даже газовый реверс завязан на коррупции, так как превращает государственные деньги в частные путем перепродажи газа из Европы через трейдеров, которые связаны с украинскими политиками.
«Проблема в том, что требования Запада по созданию антикоррупционных структур сводятся совсем не к борьбе с кумовством, призванным облегчить жизнь украинцев и улучшить деловой климат. Это требование отдать оставшийся суверенитет и разрешить создать на Украине внешнюю структуру управления, о которой, кстати, мечтали некоторые украинские журналисты, депутаты и общественные деятели», — отметил Безпалько.
Читайте подробнее в материале «СП» «Порошенко не даст Западу спасти разворованную Украину».
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