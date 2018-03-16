Ещё
Порошенко обсудил с Жаном Рено украинское кино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко обсудил с Жаном Рено украинское кино 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Украины Петр Порошенко встретился с французским актером Жаном Рено, который участвует в украино-французском фильме «Последний шаг», передает «112 Украина».
"Очень интересно услышать ваши впечатления от Украины. Это очень важно для нас, поскольку это является символом восстановления украинской киноиндустрии", — сказал Порошенко.
Порошенко добавил, что рад встрече с актером и видел много фильмов с его участием.
Рено в свою очередь заявил, что был поражен красотой природы в стране.
"Я впервые работаю с украинской командой. Очень важно иметь способность рассказывать истории страны", — сказал он.
В 2016 году Петр Порошенко подписал закон о запрете показа фильмов, созданных в России после 1 января 2014 года.
Газета.Ru: последние новости
Украина намерена порвать экономические отношения с Россией Савченко попала в базу данных "Миротворца" Савченко пришла на суд над Рубаном и отдала честь
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму235
Мясорубка в Гудаури39
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России202
Третья мировая война наступила для Климкина117
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение