Порошенко обсудил с Жаном Рено украинское кино

"Очень интересно услышать ваши впечатления от Украины. Это очень важно для нас, поскольку это является символом восстановления украинской киноиндустрии", — сказал Порошенко.

Порошенко добавил, что рад встрече с актером и видел много фильмов с его участием.

Рено в свою очередь заявил, что был поражен красотой природы в стране.

"Я впервые работаю с украинской командой. Очень важно иметь способность рассказывать истории страны", — сказал он.