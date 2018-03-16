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Российский постпред рассказал, к чему приведет выход Украины из СНГ
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Российский постпред рассказал, к чему приведет выход Украины из СНГ 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: Военное обозрение
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Выход из СНГ лишит Украину многих возможностей, считает постпред РФ при содружестве Андрей Шведов.
Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
"Для той же Украины страны Содружества представляют немаловажный экспортный рынок (порядка 16%), особенно для ее машиностроительной продукции. Соответственно, выход из соглашений лишает эту страну многих прав и возможностей", — сказал Шведов в интервью газете «Известия».
По его словам, договоренностями в рамках содружества регулируются вопросы пенсионного обеспечения при переезде граждан на жительство в другое государство, скорой медицинской помощи и другие. Также в рамках содружества создаются благоприятные условия для поддержания и продвижения экономических связей.
Постпред РФ отметил, что, поскольку сотрудничество в СНГ носит взаимовыгодный характер, все страны-партнеры заинтересованы в том, чтобы украинцы не теряли связей с организацией. «За последние годы Киев свернул до минимума свой вклад в деятельность СНГ. Но это не помешало организации активно работать и развиваться», — уточнил Шведов.
Он также напомнил, что участие в СНГ является добровольным и каждое государство само определяется в этом вопросе.
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