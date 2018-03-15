Нацгвардия Украины возьмет под охрану хранилище ядерных отходов вблизи ЧАЭС 

Киев, 15 марта /Синьхуа/ — Кабинет министров Украины внес Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива /ЦХОЯТ/, строящееся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, в перечень объектов, которые должны охраняться силами Национальной гвардии. Об этом сегодня сообщили местные СМИ.
Возведение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. В него будут направляться отработанные ядерные стержни с трех украинских АЭС /Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской/, которые в настоящий момент вывозятся для захоронения в РФ.
Подрядчиками строительства выступают американская компания Holtec International и украинское предприятие «Турбоатом». —0—