Нацгвардия Украины возьмет под охрану хранилище ядерных отходов вблизи ЧАЭС 

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Жители Донбасса получили свыше 155 тонн стройматериалов от МККК

М. Сайдик: среднее число нарушений прекращения огня на востоке Украины значительно сократилось

Украина и Саудовская Аравия в 2021 году начнут серийное производство Ан-132