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Депутаты Рады подрались в студии телеканала
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Депутаты Рады подрались в студии телеканала 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Верховной рады Вадим Ивченко (партия "Батькивщина") и Алексей Гончаренко (фракция "Блок Петра Порошенко") устроили драку в коридоре украинского телеканала, сообщил нардеп Антон Геращенко в Facebook.
По его словам, потасовка возникла из-за Закона об отмене "поправок Лозового". Геращенко отметил, что конфликт между депутатами начался еще в студии "5 канала" и продолжился в коридоре редакции.
"Я вызвал полицию для оформления протокола", — добавил Геращенко.
Накануне Рада отклонила законопроект об отмене "поправок Лозового" из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые вызвали общественный резонанс в стране.
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