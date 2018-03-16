Депутаты Рады подрались в студии телеканала 

"Я вызвал полицию для оформления протокола", — добавил Геращенко.

По его словам, потасовка возникла из-за Закона об отмене "поправок Лозового". Геращенко отметил, что конфликт между депутатами начался еще в студии "5 канала" и продолжился в коридоре редакции.