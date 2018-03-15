Герой Украины бросит Порошенко свою награду в лицо 

Депутат Верховной рады Украины 36-летняя Надежда Савченко подтвердила свое намерение баллотироваться на пост президента страны в 2019 году, передает РИА «Новости».
Также она ответила на предложения депутатов лишить ее звания Героя Украины: «Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду».
Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Надежде Савченко было присвоено 2 марта 2015 года «за несокрушимость воли, гражданское мужество, жертвенное служение украинскому народу». Указ о награждении подписал президент Украны Петр Порошенко.