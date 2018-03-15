Лукашевич: Киев не отказался от планов «зачистки» Донбасса от несогласных

Александр Лукашевич. ВЕНА, 15 марта. / ТАСС /. Россия приветствует пятикратное снижение нарушений режима прекращения огня на востоке Украины за неделю после вступления в силу очередного перемирия, но угроза возобновления боев сохраняется из-за планов Киева зачистить Донбасс. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ

"Приветствуем пятикратное снижение числа нарушений режима прекращения огня за неделю после вступления в силу «весеннего перемирия». Однако угроза возобновления боевых действий сохраняется. Киев не отказался от воинственной риторики, от планов «зачистки» Донбасса от несогласных, — сказал Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене . — Для установления устойчивого прекращения огня необходимо опубликовать приказы сторон о прекращении огня, применять меры воздействия к нарушителям, исключить практику «ползучего наступления», ведущую к сближению огневых позиций сторон, отвести на установленные расстояния тяжелые вооружения, в особенности от населенных пунктов, обеспечить безопасность объектов гражданской инфраструктуры".

При этом Россия не видит готовности украинского правительства приступить к отводу тяжелых вооружений, разведению сил и средств на участке Станицы Луганской, где, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, режим тишины соблюдается не менее требуемых семи дней, отметил российский дипломат. «Теперь есть ожидание, что разведение может произойти 18 марта. На заседании контактной группы в Минске 14 марта обсуждалась идея очередного „пасхального перемирия“ с 1 апреля», — указал Лукашевич.

По его словам, «если не получается заставить Киев соблюдать перемирие, необходимо хотя бы всеми силами удерживать ситуацию от эскалации». «Требуется интенсификация патрулирования СММ района линии соприкосновения», — призвал постпред.

На встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность о соблюдении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 5 марта 2018 года, интенсивность обстрелов в регионе снизилась, однако стороны продолжают обмениваться обвинениями в нарушении перемирия. Лидеры провозглашенных ДНР и ЛНР также отметили снижение количества обстрелов и выдвинули предложение объявить с 1 апреля «пасхальное перемирие».