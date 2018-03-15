Ещё
Лукашевич: Киев не отказался от планов «зачистки» Донбасса от несогласных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашевич: Киев не отказался от планов «зачистки» Донбасса от несогласных 

ТАСС 17 часов назад
ВЕНА, 15 марта. /ТАСС/. Россия приветствует пятикратное снижение нарушений режима прекращения огня на востоке Украины за неделю после вступления в силу очередного перемирия, но угроза возобновления боев сохраняется из-за планов Киева зачистить Донбасс. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Приветствуем пятикратное снижение числа нарушений режима прекращения огня за неделю после вступления в силу «весеннего перемирия». Однако угроза возобновления боевых действий сохраняется. Киев не отказался от воинственной риторики, от планов «зачистки» Донбасса от несогласных, — сказал Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене. — Для установления устойчивого прекращения огня необходимо опубликовать приказы сторон о прекращении огня, применять меры воздействия к нарушителям, исключить практику «ползучего наступления», ведущую к сближению огневых позиций сторон, отвести на установленные расстояния тяжелые вооружения, в особенности от населенных пунктов, обеспечить безопасность объектов гражданской инфраструктуры".
При этом Россия не видит готовности украинского правительства приступить к отводу тяжелых вооружений, разведению сил и средств на участке Станицы Луганской, где, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, режим тишины соблюдается не менее требуемых семи дней, отметил российский дипломат. «Теперь есть ожидание, что разведение может произойти 18 марта. На заседании контактной группы в Минске 14 марта обсуждалась идея очередного „пасхального перемирия“ с 1 апреля», — указал Лукашевич.
По его словам, «если не получается заставить Киев соблюдать перемирие, необходимо хотя бы всеми силами удерживать ситуацию от эскалации». «Требуется интенсификация патрулирования СММ района линии соприкосновения», — призвал постпред.
На встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность о соблюдении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 5 марта 2018 года, интенсивность обстрелов в регионе снизилась, однако стороны продолжают обмениваться обвинениями в нарушении перемирия. Лидеры провозглашенных ДНР и ЛНР также отметили снижение количества обстрелов и выдвинули предложение объявить с 1 апреля «пасхальное перемирие».
ТАСС: последние новости
Савченко заявила, что в Европе дала показания против Порошенко Савченко подтвердила, что была в Раде с оружием Генпрокурор Украины намерен арестовать Савченко по обвинению в подготовке теракта в Раде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму235
Мясорубка в Гудаури39
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России202
Третья мировая война наступила для Климкина117
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение